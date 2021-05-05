الظهور الأول لشيماء سيف مع زوجها.. منذ شائعة انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: نشر المنتج المصري محمد كارتر مقطع فيديو جمعه وزوجته الفنانة شيماء سيف، والذي يعد أول ظهور لهما معاً بعد مرور ما يقرب من شهر على شائعة انفصالهما، التي أثارت جدلاً كبيراً عبر “السوشيال ميديا”، خلال الفترة الماضية.

وظهر الثنائي في الفيديو الذي نشره كارتر في “إنستغرام”، وهما بجانب بعضهما، حيث اختار لزوجته فلتر القبلات والقلوب على وجهها، للتعبير عن حبه الشديد لها.

وكانت شيماء سيف قد أثارت الجدل بين جمهورها ومتابعيها بشأن انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، وذلك بعد نشرها رسالة غامضة عن النصيب عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”.

وقالت شيماء سيف في رسالتها: “كل شيء نصيب الحمد لله على كل حال”، من دون أن توضح السبب، حيث رجح البعض مسألة الانفصال عن زوجها، قبل أن يخرج زوجها وينفي الشائعة، ويؤكد مدى حبه لها.

وتزوجت شيماء سيف، والمنتج محمد كارتر، في 19 أكتوبر 2018، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان ووفاء عامر ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وحسن الرداد، والإعلامية منى الشاذلي، ونجوم مسرح مصر، وأحيا الحفل النجم محمد حماقي.