"سيد الخواتم" يعود بعمل جديد.. أسرار تُكشَف لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن النجمان دومينيك موناجان وبيلي بويد بدء تنفيذ مسلسل صوتي مقتبس من سلسلة الفانتازيا الشهيرة The Lord of the Rings (سيد الخواتم).

ووفقاً لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، فقد شارك النجمان في سلسلة "سيد الخواتم" الأصلية بدوري: ميري وبيبن، ولاقا دورهما شعبية كبيرة؛ مما دفعهما للمبادرة بالانضمام للمسلسل الصوتي الجديد.

ومازح النجم دومينيك موناجان الجمهور موضحاً سبب انضمامه للمسلسل الجديد بقوله: "لقد اختطفوني وطالبوا بتعويض كي يطلقوا سراحي، التعويض هو 44 موزة، لذلك أتوسل إليكم أرسلوا الموز".







وكشف زميله بيلي بريد، أن إقناع دومينيك تطلب بعض الوقت للانضمام للمسلسل، لكنه كان متأكداً من نجاح العمل.

وذكر الموقع أن المسلسل الصوتي من إنتاج Kast "كاست ميديا"، وسوف يركز المسلسل على كشف تفاصيل جديدة عن سلسلة "سيد الخواتم"، ومعلومات لا يعرفها الجمهور، كما سيتضمن حضور ضيوف من أبطال السلسلة.

وأضاف أن شركة الإنتاج اختارت النجمين بويد وموناجان لبطولة المسلسل بسبب رابطة الصداقة القوية التي تجمعهما وروح الدعابة التي يتمتعان بها.

وأشار الموقع إلى أن المسلسل الصوتي سوف يتم عرضه انطلاقًا من 18 مايو/أيار، على موقع سبوتيفاي وجميع المنصات الصوتية الأخرى، كما سيتضمن نسخة ملحقة بفيديو يتم عرضها على موقع يوتيوب.