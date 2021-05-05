بعد صورة "أسوأ قوام في حياته".. ويل سميث يبتعد عن المخبوزات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد النجم ويل سميث بالابتعاد عن الحلويات والمخبوزات ووجبات منتصف الليل مؤخرًا، معلنًا محاولاته استعادة قوامه الممشوق من جديد.

ونشر "سميث" مؤخرًا على حسابه الشخصي عبر موقع أنستقرام صورة لجسده بعد زيادة وزنه بشكل ملحوظ مرفقة بتعليق: "أصدقكم القول أنا في أسوأ قوام في حياتي".



ووفقًا لموقع "بلفاست تليجراف" البريطاني، أكد النجم أنه سيعمل حاليًا على استعادة رشاقة جسده، بعد أن تحولت الصورة السابقة إلى تريند عالمي وانتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي..





وأضاف، أن "سميث" يخطط حاليًا لفقدان الوزن الزائد، بعد أن نشر مقطع فيديو على أنستقرام يتضمن فيديو له عاري الصدر، مرفقًا بتعليق: "هذا هو الجسد الذي تحملني خلال جائحة كورونا، طوال أيام التحديث في مخزن الطعام".

وتابع: "أنا أحب هذا الجسد، لكنني أرغب في أن أشعر أنني أفضل، لا مزيد من كعك منتصف الليل، قضي الأمر سوف أكون في أفضل قوام في حياتي قريبًا".

وأعلن "سميث" عن تعاونه مع يوتيوب لتوثيق رحلة استعادة قوامه وصحته من جديد، على أمل أن يحقق نتائج إيجابية.