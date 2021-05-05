شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشيد بأداء خالد أنور فى النمر: "عامل دور جديد عليه وأبدع فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم محمد إمام، بأداء الفنان الشاب خالد أنور، ضمن أحداث مسلسله "النمر" الذى يعرض حاليا فى موسم دراما رمضان ، مشيرا إلى أنه فاجئه وقدم دورًا جديدًا عليه ضمن أحداث المسلسل وأبدع فيه ببراعة.



محمد إمام وخالد أنور

ونشر إمام، صورة مع خالد، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "حسن الخلق ، خالد أنور مفاجئنى بصراحة، عامل دور جديد عليه وأبدع فيه، جامد يا خالود، أحلى أحلى عليك".

فيما رد خالد أنور، على محمد إمام، من خلال التعليقات، قائلا: "أحلى أحلى على أجدع وأنضف واحد".





من ناحية أخرى، يصور النجم محمد إمام مشاهده الأخيرة من مسلسله "النمر" اليوم الأربعاء، فى الديكور الخاص به فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد بينه وبين محمد رياض ونيرمين الفقى وهنا الزاهد وأخرون من النجوم، وتواصل المخرجة شيرين عادل فى مونتاج ومكساج الحلقات المتبقية لتسليمها أول بأول للجهة المنتجة للعمل

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجى.