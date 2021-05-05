شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي يقدم درس فى الأداء كممثل والوطنية كبدوي مصرى أصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد عبقري كتبه السيناريست هاني سرحان في الحلقة الـ 22 من مسلسل " الاختيار 2 " لبدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصرالإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر .

المشهد يقدمه النجم نضال الشافعي بأداء سهل ممتنع يكشف عن عبقريته كممثل محترف شد الانتباه له في عمل يزخر بالكثير من النجوم ، ونجح في الأداء باللهجة البدوية وكأنه من البدو فعلا ، والحوار الذي ينطقه يلقن من خلاله العناصر الإرهابية الخائنة من المنشقين عن جهاز الشرطة دروسا في الوطنية والانتماء للوطن والتضحية من أجله .

نضال قدم شخصية " إبراهيم " البدوي المصري الأصيل الذي يعاون الجيش المصري في ملاحقة العناصر الإرهابية ويصفهم بالفئران ويرفض الخيانة ويضحي بروحه ويلقن الإثنين الخونة المنشقين عن جهاز الشرطة درسا في الوطنية فيقول لهما : انت تعرف ايه بنسوي عندنا في القبيلة لما فار يدخل عندنا في بيوتنا ، بنفضي البيت كله من العتاد علشان الفار ميلقيش مكان يدارى وراه وهنا نعرف نصيده .."

ويقول لهما أيضا : احنا نعرف ربنا وموحدين بالله من غير ما نعرف وجوهكم الغابرة والحقيقة إننا مع الجيش والجيش معانا لكن انتوا لا، احنا دمنا عندكوا رخيص لكن الجيش لأ دمنا عندهم غالي " وحينما يحكمون عليه بالموت يقول لهم : الموت شرف في فداء الوطن وهذا الشرف لن تنالوه أبدا .