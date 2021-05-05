شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد عبد الغنى يشكر مجلس الوزراء بعد وضع لافتة "هنا عاش"على منزل والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، عن سعادته الكبيرة بعدما قامت محافظة القاهرة والجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة، بوضع "لافتة هنا عاش" التى توثق إقامة والده الفنان القديرالراحل سعيد عبد الغنى، الذى كان يقيم فى حى مصر الجديدة.

ونشرعبد الغنى، صورة اللافتة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "شكرا مجلس الوزراء، شكرا وزارة الثقافة، شكرا محافظة القاهرة، على هذا التكريم الجميل لوالدى الغالى الفنان الكبير والصحفى سعيد عبد الغنى، مليون شكرا".





من ناحية أخرى، أعرب الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، عن سعادته وفخره لتجسيد شخصيه البطل الشهيد أحمد فايز، ضابط الأمن الوطنى، أحد شهداء حادث الواحات فى مسلسل الاختيار 2.

ونشرعبد الغنى، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة له وأخرى للبطل الشهيد أحمد فايز، علق عليها: "شرف ليا إنى أجسد شخصية البطل الشهيد أحمد فايز فى مسلسل عظيم وهو الاختيار.. النجاح من عندك يارب وتحيا مصر"، وجاء هذا التعليق بعد الظهور الأول للفنان أحمد سعيد عبد الغنى، فى الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 2، ليجسد شخصية الشهيد أحمد فايز.

واستشهد العقيد أحمد فايز، عام 2017 بصحراء منطقة الواحات بالجيزة، وهو من مواليد السبعينيات وولد بقرية ديرمواس بمحافظة المنيا، تخرج عام 1995، وكان الشهيد أحمد فايز من الضباط المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية ومن ضمن فرقة المهام الخاصة المكونة من ضباط الأمن الوطنى والقوات الخاصة.