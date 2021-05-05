شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطرح كليب أغنية "بعلم الوصول" بصوت شيرين عبد الوهاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتجت مبادرة "حياة كريمة" فيديو كليب أغنية "بعلم الوصول"، وهى أغنية جديدة للمبادرة بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب، وظهر من خلال الكليب الذى نشرته "حياة كريمة" عبر صفحتها على فيس بوك، جانب من المساعدات والقوافل لخدمة المحتاجين.

أغنية "بعلم الوصول" كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان بلال سرور، توزيع محمد مصطفى.

فيما قالت صفحة المبادرة، تعليقا على كليب الأغنية: "بعلم الوصول .. إحنا فى خدمة أهلنا ولاد الأصول، حياة كريمة.. طريقنا لسه طويل والرحلة هتكمل بإيديكم معانا".





وتأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى فبراير 2016، لتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم بالعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، باستهداف تحسين مستوى معيشة نحو 60% من المواطنين الذين يعيشون فى الريف المصرى، وتتخطى تكلفة المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات.