شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد أديل .. عشقت فريق Spice Girls و2017 من أهم أعوامها لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد اديل الذى يتزامن مع اليوم الخامس من مايو، حيث تعد واحدة من أهم نجمات الغناء حول العالم، لما حققته المغنية الشهيرة من نجاحات كبيرة جعلتها تحظي بجماهيرية عريضة بفضل أغانيها المميزة، وفي عيد ميلادها نسلط الضوء عليها من خلال عدة معلومات عنها.

كشفت في وقت سابق أن ألبوم مادونا Ray of Light كان مصدر إلهامها الرئيسى.

تؤكد دائماً أنها أم قبل كل شيء، حيث صرحت في وقت سابق بعد انجاب ابنها أنجيلو أن رعايته وتربيته أهم بالنسبة لها من مستقبلها المهنى.



اديل

يستغرق فريق أديل حوالى ساعتين ونصف لتجهيزها للوقوف علي المسرح.

أكدت في وقت سابق أن شهرتها كمطربة ونجوميتها لم تمنعها من تعلم الطهى كالمحترفين، فتجيد إعداد أشهر الأطباق العالمية.



اديل

فريق Spice Girls هو الفريق الموسيقى المفضل لأديل وخاصة جيرى هاليويل، ومن خلاله عشقت الموسيقى.

أول تذكرة لحفل حضرته كان للفريق وكانت تبلغ وقتها 7 سنوات.







اديل

فازت لاحقًا بجائزة أوسكار عن أغنيها Skyfall من فيلم James Bond

عام 2017 كان مميزاً لها حيث حصدت فيه نجاحات كبيرة، بعدما نالت خمس جوائز جرامي عن ألبومها منها 2عن فئتي أفضل ألبوم وأفضل أغنية من العام.