لهذا السبب … عامل أميركي يحصل على تعويض أكثر من نصف مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 05:10 مساءً - منذ 10 دقائق

عانى عامل أميركي يعمل في إحدى المطاعم في ساوث كارولينا بسبب إجباره على العمل أكثر من 100 ساعة في الأسبوع دون أجر من قبل مدير مطعم.

وفي التفاصيل، قضت محكمة فيدرالية أمريكية بأن بلاك جون كريستوفر سميث، الذي أجبر على العمل أكثر من 100 ساعة في الأسبوع دون أجر من قبل مدير مطعم في ساوث كارولينا، يستحق تعويضات قدرها 546 ألف دولار أمريكي.

تم الإساءة اللفظية والبدنية للضحية من قبل بوبي بول إدواردز البالغ من العمر 56 عامًا، والذي يدير مطعمًا في كونواي، وفقًا لموقع “آي بي تايمز”.

حكم على إدواردز، بدفع 273 ألف دولار إلى سميث. لكن محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة قضت بأن محكمة مقاطعة كارولينا الجنوبية لم تأخذ قوانين العمل الفيدرالية في الحسبان في قرارها الأولي.

بعد ذلك، أقر إدواردز بأنه مذنب في استعباد سميث البالغ من العمر 43 عامًا لمدة خمس سنوات قبل عام 2014 في كافتيريا خاصة به.