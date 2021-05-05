يارا تحصد المزيد من النجاح في “كله بالحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية يارا بتحقيق أغنية “كله بالحب”، التي قدّمتها كشارة لمسلسل “كله بالحب”، مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط على طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وأغنية “كله بالحب” هي باللهجة المصرية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

يشار إلى أن مسلسل “كله بالحب”، بطولة الفنانة زينة، وصابرين، وهالة فاخر، ومصطفى درويش، ومحسن منصور، وريم البارودي، وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.

الجدير ذكره أن يارا قدمت أيضًا خلال الشهر الفضيل هذا العام شارة المسلسل المغربي “ولاد العم”. والأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان “آه عالمكتوب”، من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق لحجيلي ومادارا، وإشراف عصام حميش، وانتاج Cedarsart & Spectop.