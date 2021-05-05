فارس كرم يرنّم للعذراء.. ووالدته تطلّ للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يصدر النجم اللبناني فارس كرم ترنيمة دينية في الأيام المقبلة بمناسبة الشهر المريمي.

وأفادت مصادر “بتجرد” أن الترنيمة تحمل اسم “إمي العدرا” يقدّمها فارس كرم بصوته للسيدة مريم العذراء، وهي من كلمات إميل فهد وألحان وسام الأمير.

وأضافت المصادر أن فارس كرم صوّر الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وستظهر في الكليب لأوّل مرّة والدته السيدة ليلى شكري الحجار كرم، وابن شقيقته مادونا.

نفيد بالذكر أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يقدّم فيها فارس كرم ترنيمة بصوته خلال الشهر المريمي، إذ أصدر في عام 2014 ألبومًا دينيًا كاملًا بعنوان “اسمحيلي غنيلك” تضمن خمس تراتيل.