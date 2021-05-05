محمد رمضان يشوق جمهوره لجديده baby Versace

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"الخليج 365" من بيروت: كشف الفنان المصري محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أغانيه "فيرساتشي بيبي" في أول أيام عيد الفطر.

وكان قد نشر صور من كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، عبر حسابه على"الإنستغرام"، مصحوبا بتعليق :" باقي ٩ أيام على أول كليبات الصيف، ڤيرساتشي بيبي هدية العيد لجمهوري الغالي"، والذي ستشاركه فيه الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا.

وكان الفنان المصري قد إنتهى من تصوير مشاهده الأخيرة من مسلسله الرمضاني "موسى"، الذى يعرض على قناة dmc.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.