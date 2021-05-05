شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير.. أحمد العوضى فى مشهد رومانسى بعد خروج غزل من السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل اللي مالوش كبير خروج الفنانة ياسمين عبد العزيز - غزل من السجن بعد ثبوت براءتها، ونجاح سيف الخديوى - أحمد العوضى في إثبات هذه البراءة، بالفعل خرجت غزل - ياسمين عبد العزيز من السجن لتجد الخديوى في استقبالها على باب المحكمة، واحتضنته في مشهد رومانسي.



اللى مالوش كبير



ياسمين عبد العزيز

ويعود عابد تيمور "خالد الصاوى" من الخارج ويجلس يتحدث عن اشتياقه وحبه الشديد لغزل "ياسمين عبد العزيز" وافتقاده لها كثيرا، ثم يخبر مينا "محمود حافظ"، الخديوى "أحمد العوضى" عن مكان إبراهيم أحد رجال عابد الذى وضع المخدرات لغزل في الحقيبة ويقبض الخديوى على إبرهيم، ويذهب به إلى المحكمة، ويتم الإفراج عن غزل ويكون في انتظارها الخديوى ومفاتن "إيمان السيد" ويستقبلها بكل حب وفرحة ويطلب منها الزواج.

وتبلغ نادين "دنيا عبد العزيز" عابد عن موعد كتب كتاب غزل والخديوى ويجن جنونه ويأجر أحد الأشخاص لقتل الخديوى، لتنتهى الحلقة ويصوب القناص على الخديوى.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.