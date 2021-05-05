شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقات الأخيرة من مسلسل ضد الكسر تدخل مراحل المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الحلقات الأخيرة من مسلسل "ضد الكسر"للنجمة نيللى كريم فى مراحل المونتاج بعد انتهاء تصويره منذ يومين، بعد نصوير استمر لمدة 3 أشهر بعدة أماكن تصوير بين الديكور الشعبي وديكور الكومباوند بالسادس من أكتوبر.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم، أحداث عن طريق الفلاش باك ظهور نيللى كريم وهى فى بداية مشوارها، حيث كانت تعمل فى مكتبة، وكشفت أن صاحب المكتبة يتاجر فى العملة مع صلاح - مصطفى درويش.

وخلال الحلقة حصل خلاف بين نيللى وصاحب المكتبة بسبب عجز فى الإيراد اليومى واتهمها بالسرقة، وكشفت أنها تعلم بأمر تجارة الدولارات الموجودة فى المخزن وهددته وطردها صاحب المكتبة، وبعدها ذهبت نيللى كريم - سلمى - لصلاح، مصطفى درويش وطلبت منه أن تعمل معه فى تجارة العملة وبالفعل وافق الأخير وبدأت رحلتها معه، وبعدها تم القبض على صلاح ودخوله السجن وقبل القبض عليه بساعات حضر لمنزل سلمى وأعطاها شنطة الدولارات لتحتفظ بها ختى خروجه، وبعدها قامت سلمى -نيللى كريم - بسرقة الأموال.

وتأتى هذه الأحداث حينما كانت تروى نيللى - سلمى لشقيقتها ملك - تارا عماد، العلاقة التى كانت تربطها بصلاح - مصطفى درويش وسبب رفض العلاقة التى كانت بينه وبين شقيقتها.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا.