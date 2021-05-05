شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الخيال العلمي Bios لتوم هانكس يعثر على منصة جديدة لعرضه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر فيلم الخيال العلمي Bios للنجم العالمي توم هانكس، على منصة للعرض عليها بعد تغير انتاجه من شركة Universal Pictures، إلى شركة Amblin Entertainment، في أغسطس الماضي، وتقرر عرضه على منصة Apple TV Plus.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الخيال العلمي Bios لم يتم تحديد موعد إطلاقه على المنصة، ولكن يستهدف القائمين على الفيلم أواخر العام الجاري لعرضه، بعد نجاح فيلم هانكس الأخير وسط تداعيات فيروس كورونا واجباره علي العرض عبر إحدى المنصات.

ويعد فيلم Bios هو ثاني أفلام توم هانكس، التي تعرض على تلك المنصة بعد فيلم Greyhound الذي سرد دراما الحرب العالمية الثانية، وحقق نجاح كبير، مما دفع Apple الى اعلان تسجيل الفيلم لأكبر افتتاحية لخدمة البث آنذاك.

فيلم Bios هو فيلم دراما خيال علمي أمريكي، سيقوم بعملية إخراجه ميجيل سابوجنيك، ويقوم بالبطولة كلاً من النجم العالمي توم هانكس وكيلب لاندري جونز، وسميرة وايلي، ولورا هاير وسكيت أولريك، وكان من المقرر عرضه في إبريل الماضي، إلا ان تداعيات فيروس كورونا أجبرت القائمين على الفيلم تأجيله.