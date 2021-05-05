شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل يتراجع عن اعتذاره بعدم المشاركة فى سلسلة أفلام Fast & Furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان النجم العالمي فين ديزل البالغ من العمر 53 عامًا عنصرًا أساسيًا في سلسلة افلام Fast & Furious.منذ ظهور أول فيلم من السلسلة في عام 2001 ، والذي ركز على براين أوكونر "بول ووكر" ، الشرطي السري ، المكلف باكتشاف هويات مجموعة من خاطفو سيارات مجهولون بقيادة دومينيك توريتو "ديزل" وفي حديث ديزل في بودكاست Entertainment Weekly هذا الأسبوع ، كشف فين أنه فكر في الانسحاب بعد قراءة نص الجزء الثاني، وقال فين "وقفت مؤقتًا وأطلقت تنهيدة مخيبة للآمال..وقلت لنفسي ..أنا في صراع هنا ، لأن هذا السيناريو ليس كما كنت أعتقد أنه سيكون."

ومع ذلك، حصل النص على إصلاح شامل بفضل الكاتب ديفيد آير، وأضاف فين: "المفارقة هي أنني شعرت أنني حصلت على ما أرادته الشخصية في النص الأول ، لكنني شعرت أن هناك أشياء تتعارض مع هذه الحقيقة - وهنا جاء ديفيد".

وشهد التريلر الترويجى الجديد للفيلم المنتظر Fast And Furious 9، الذى وصلت مدته إلى 3 دقائق و20 ثانية، العديد من اللقطات التشويقية، التى تؤكد على عمل متميز، ومن المقرر أن يصل العمل الجديد دور العرض حول العالم فى 25 يونيو المقبل.

واستطاع تريلر فيلم Fast And Furious 9 تحقيق مشاهدات تصل إلى 3 ملايين فى أقل من 24 ساعة من طرحه، الفيديو الترويجى ظهر به جميع أفراد طاقم العمل، جنبا إلى أحدث إضافات العمل، المصارع جون سينا.

كما اعتاد جمهور الفيلم على ضم كل جزء من أجزاء تلك السلسلة لنجم كبير مثلما حصل مع داوين جونسون وجيسون ستاثام من قبل، وحققا نجاحاً كبيراً مع فان ديزل أثناء مشاركتهما من قبل، ومع إضافة المصارع جون سينا، يتوقع الجمهور ناجح مؤكد للعمل الجديد.

جدير بالذكر أن الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حقق حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك في بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray، كما يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى في دور لم يكشف عنه بعد، وهو الجزء الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal ، وتعد هذه ثاني مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers .