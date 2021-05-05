شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى يعلن عن مسابقة لاختيار أفضل سيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا والذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي الإعلان عن مسابقة لأفضل سيناريو.

ومن المقرر أن يحصل أفضل سيناريو علي جائزة قيمتها خمسة آلاف جنيه والحصول علي دعم لوجيستي ( توفير معدات تصوير وإضاءة وصوت و مونتاج وميكساج و لوكيشن ).





و شروط الاشتراك بالمسابقة أن يكون السيناريو المقدم مملوكا للكاتب المتقدم به وغير منسوخ أو مقتبس من عمل فني اخر ، أن يرفق مع السيناريو سيرة ذاتية للمخرج والسيناريست ومدير التصوير، يرفق أيضا جدول عمل لعدد ٣ أيام تصوير كحد اقصى، لا تزيد مدة الفيلم عن ١٥ دقيقة، و تقديم جزء من عمل فني سابق للمخرج ومدير التصوير، و سوف يتم استقبال السيناريوهات حتي ١٥ مايو الحالي.

مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.