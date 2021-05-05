شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ"الخليج 365": سعيدة بردود الأفعال على الحلقة الـ 22 من "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى مسلسل "حرب أهلية" على تفاعل الكثيرين من المشاهدين وتصدرمشهد قتل مايان السيد تريند، بعد أحداث الحلقة الـ22 التى شهدت سرقة منزل النجمة يسرا، وقتل مايان السيد ليلة خطوبتها فى مشهد مؤثر.

وتواصل ”الخليج 365” مع النجمة الكبيرة يسرا والتى أعربت عن سعادتها بردود الأفعال حول الحلقة، مشيرة إلى أن الفنانة الشابة مايان السيد لها مستقبل كبير فهى لديها موهبة وحضور مميز على الشاشة، قائلة: "جميلة وملتزمة جداً وشاطرة وموهوبة وتدخل القلب ومبسوطة لنجاحها".

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا، أحداث مثيرة وتطورات بمقتل مايان السيد ليلة خطوبتها فى منزل مريم - يسرا، حينما نسيت شبكتها فى المنزل وغادرت حفل خطوبتها هى وزياد - محمود حجازى، ودخلت نور - مايان السيد بمفردها المنزل فيما يقوم "زياد" محمود حجازى بانتظارها فى السيارة، وبعدما تقوم بجلب شبكتها تسمع صوت رنين لهاتف محمول، حيث كان يحاول "حسين" الاتصال بالسارق ليخبره بعودة "زياد" و"نور" للمنزل.

ويأتى ذلك أثناء تواجد السارق الذى كلفه "حسين" خالد حجاج عبد العظيم شقيق "نور" بسرقة خزينة المنزل بعد اتفاقه مع باسل خياط "يوسف" على ذلك.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.