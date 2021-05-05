شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نادية العراقية تدعو لها بالشفاء العاجل بعد تدهور حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت مى ابنة الفنانة نادية العراقية، من الجميع بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل بعد تدهور حالتها الصحية و دخولها العناية المركزة.

وكتبت مى، عبر حساب والدتها على فيس بوك، قائلة:" يارب بحق الايام الصعبة اللي شافتها في حياتها تشفيها و تقوم بالسلامة يارب أمي ست كريمة و خيرة و طيبة اوي يارب اشفيها و طمن قلوبنا و قلب ابويا عليها يارب".





وأصيبت الفنانة نادية العراقية فى شهر أبريل الماضى بفيروس كورونا، وكتبت وقتها "هجمت كورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد مش عرفة ليلى من نهارى بخطرف ومتكسرة زى ميكون عاملة حادثة واتكسرت اللى جتله كورونا يحكيلى عمل إيه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملوا تحاليل دم؟ دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

وشاركت الفنانة نادية العراقية فى الماراثون الدرامى لشهر رمضان من خلال مسلسل "أحسن أب" للفنان على ربيع وتدور أحداثه فى إطار كوميدى خلال 15 حلقة، وعرض فى النصف الأول من شهر رمضان.

ويجسد الفنان على ربيع خلال أحداث مسلسل "أحسن أب" دور شاب يسعى للمشاركة فى إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى وهو ما يجعله ينتحل شخصية أب، ويأتي بطفل من أطفال الشوارع ليجسد دور ابنه للفوز بالجائزة،

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.