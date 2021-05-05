شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو نادر عباسي ينشر صورة له فى مرحلة الشباب بثمانينات القرن الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو نادر عباسى عن صورة نادرة له في مرحلة شبابه في الثمانينات، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق :" نادر عباسي في الثمانينات"، لتلقي إعجاب عدد كبير من متابعي حسابه، وجاءت معظم التعليقات علي الصورة كالتالي :" صورة جميلة بس على فكرة فيها نفس ملامحك يعني حضرتك من الناس اللي شكلهم مبيتغيرش ربنا يحفظك"، وقال أخر :" الفنان العالمي الشاطر الراقي العبقري طول عمره".



نادر عباسي



المايسترو نادر عباسي

وكان المايسترو نادر عباسى، قائد أوركسترا حفل "موكب المومياوات الملكية" كشف لأول مرة عن كواليس بروفات أغنية "مصر لم تنم" التى غنتها المطربة ريهام عبد الحكيم، خلال الاحتفال بنقل الموكب، الذى تم يوم 3 أبريل الماضى، موكب المومياوات الملكية

ونشر المايسترو عباسى، فيديو يظهر بروفات الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "لأول مرة كواليس اغنية مصر لم تنم، ريهام عبد الحكيم".

وكان المايسترو نادر عباسى، علق فى تصريحات سابقة على نجاح نقل موكب المومياوات الملكية، قائلا: "كنت متوقع النجاح لأننا تعبنا جدا فيه وعملنا عليه منذ فترة كبيرة من مدة كبيرة"، مضيفا: "أخذنا وقتنا بالشهور فى ذلك العمل، حتى نقدمه لمصر والمصريين، وذلك احتراما للشعب المصرى وللعالم العربى وأوروبا".

وأضاف المايسترو نادر عباسى، خلال تصريحات تليفزيونية: "اشتغلنا فى العمل جامد جدًا وتوقعت النجاح، مؤكدًا أن العمل مس قلوب كل طبقات الشعب المصرى وإن المقاهى أصبحت تشغل المزيكا، وإحنا شعب جبار".