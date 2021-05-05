شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يعود لخشبة المسرح بعد غياب 18 عامًا بـ " أبو العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم هانى رمزى العودة مرة أخرى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عاما عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت مسرحية " كدة أوكية" عام 2003 والمسرحية من المقرر عرضها في موسم عيد الفطر المقبل وهي مسرحية " أبو العربى " ويشارك في البطولة معه حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى.

النجم هانى رمزى شارك من قبل في 5 مسرحيات هم" تخاريف ووجهه نظر وعفروتو والابندا وكدة اوكيه" وآخر أفلامه كان " قسطى بيوجعنى " عام 2018 وشارك في بطولته حسن حسنى ومايا نصرى ومصطفى أبو سريع واحمد جمال ومنير مكرم وإخراج إيهاب لمعى

وكشف النجم هانى رمزى مؤخرا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك في إطار كوميدى .

وأكد النجم هانى رمزى مؤخرا خلال ندوة ”الخليج 365” أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى" كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفاً: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة".

وكرمت مؤخرا مؤسسة ”الخليج 365” النجم هانى رمزى على مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وتسلم درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب هانى رمزى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.