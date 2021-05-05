شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم الـ22 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسلات رمضان أمس الثلاثاء العديد من التطورات والأحداث المثيرة، خاصة بعد اقتراب الأحداث من نهايتها إذ يتبقى 8 حلقات فقط على الوصول لآخر حلقة، والكشف عن حل لكل لغز فى الأعمال، وكذلك معرفة نهاية كل شخصية يتابعها الجمهور، وجاءت أبرز الأحداث فى الحلقات الـ 22 أمس كالتالى..

نسل الأغراب

طلب على الغريب "دياب" يد رغدة "ملك أحمد زاهر" من والدها مصطفى "أحمد عبد الله" الذى يرفض رفضاً قاطعاً بسبب العداوة بينه وبين على، ليتدخل عساف "أحمد السقا" ويؤكد أنه خال رغدة وموافق على زواجها من على ويعنف مصطفى وعمه محفوظ وأنهما سيتزوجان بالرغم من رفض الكل.

الاختيار 2

نقل زكريا "كريم عبد العزيز" إلى المستشفى بعد نجاته من محاولة اغتيال على يد التكفيرى الذى كان يطارده، ويطلب زكريا من يوسف "أحمد مكى" وزوجته نادية "إنجى المقدم" عدم إخبار والدته بما حدث.

موسى

سرقة نوفل - منذر رياحنة، لتحويشة عمر موسى - محمد رمضان، حيث ذهب إلى غرفته أعلى أحد الأسطح بسوق باب اللوق وأثناء انشغال الجميع بفرح محمد رمضان – موسى وسمية الخشاب – حلاوتهم، استولى على الأموال التى كان يحتفظ بها محمد رمضان في الغرفة.

هجمة مرتدة

قيام هند صبرى "دينا أبو زيد" بمهمتها بعدما قابلت نازلى "إنجى المقدم" وأخبرتها الأخيرة بضرورة زيارتها فى المنزل قبل الحفلة التى أقامتها بعد انتهاء المؤتمر.

حرب أهلية

تموت نور يوم خطبتها بعد أن تذهب لجلب شبكتها التى نسيتها فى المنزل لترى السارق ليكتم أنفاسها حتى تفقد وعيها ويغادر الفيلا مسرعاً حتى لا يراه أحد، ويشاهده زياد - محمود حجازى وهو خارج ليدخل إلى منزل مريم - يسرا ويجد نور - ملقاة على الأرض وقد فقدت القدرة على التنفس.

ضد الكسر

تدخل نيللى كريم فى خلاف مع صاحب المكتبة بسبب عجز فى الإيراد اليومى للمكتبة واتهمها بالسرقة، وكشفت أنها تعلم بأمر تجارة الدولارات الموجودة فى المخزن وهددته وطردها صاحب المكتبة، وبعدها ذهبت نيللى كريم - سلمى - لصلاح مصطفى درويش وطلبت منه أن تعمل معه فى تجارة العملة وبالفعل وافق الأخير وبدأت رحلتها معه.

اللى مالوش كبير

يخبر مينا "محمود حافظ"، الخديوى "أحمد العوضى" عن مكان إبراهيم أحد رجال عابد الذى وضع المخدرات لغزل في الحقيبة ويقبض الخديوى على إبرهيم، ويذهب به إلى المحكمة، ويتم الإفراج عن غزل ويكون في انتظارها الخديوى ومفاتن "إيمان السيد" ويستقبلها بكل حب وفرحة ويطلب منها الزواج.

النمر

أصبح النمر "محمد إمام" هو كبير الصاغة، واشترى معظم محلات الصاغة، كما فتح الورش التى كانت قد أغلقت وجلب جميع العمالة لديه، كما أنه قام بالإبلاغ عن الشيمى "محمد رياض" بأنه يبيع ذهب مغشوش فى الصاغة وبالفعل تذهب الشرطة ويقبض عليه.

لعبة نيوتن

جلوس "مؤنس" محمد فراج و"هنا" منى زكى عند مأذون لإنهاء إجراءات طلاقها من "حازم" على الأوراق لكن حازم لم يأت، وذلك بسبب وجوده فى المطار بصحبة أمينة استعدادا للسفر، وقام بإرسال رسالة صوتية على هاتف "هنا" منى زكى، أخبرها بأنه مسافر خارج مصر عدة أيام ولا يعرف متى يعود وسيرسل الفيزا لتصرف منها على ابنه ولا تجعل الشخص الذى تزوجته يصرف عليه.