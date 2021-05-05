مدحت العدل يوجه رسالة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه السيناريست مدحت العدل رسالة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكتب "العدل" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" إقتراح للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .. لماذا لا تنتقل عربات لتلقيح المواطنين في أماكن التجمعات كالمصانع وغيرها .. حمايةً لهم وللمخالطين حيث هم أكثر عرضة للعدوى لاستخدامهم وسائل المواصلات العامة .. نحن في وباء يستلزم إجراءات إستثنائية".

جدير بالذكر أن المؤلف مدحت العدل، يشارك في دراما رمضان الحالي٢٠٢١ بكتابة مسلسل "ضد الكسر"، الذي يخوض بطولته نيللي كريم، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.