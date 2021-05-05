بعد نقله لمعهد القلب.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان عماد محرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الفنان عماد محرم للعلاج حاليا في العناية المركزة داخل مستشفى القلب، بعد نقله إليها أمس الثلاثاء.

صوفي فؤاد ابنة شقيقة المنتج والفنان عماد محرم في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قالت: " الفنان عماد محرم تم نقله داخل سيارة إسعاف مجهزة طبيا، إلى معهد القلب، و يخضع للعلاج حاليا والملاحظة في العناية المركزة".

وكشفت:" خضع لمسحة ثالثة وتبين أنه لا يحمل فيروس كورونا، وحالته الصحية بدأت في الاستقرار".

ويعاني الفنان عماد محرم من قصور في عضلة القلب، وادى إلى انخفاض نسبة الأوكسجين, وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها، عدم إصابته بفيروس كورونا.