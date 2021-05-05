صلاح عبدالله يطلب الدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان صلاح عبدالله من متابعيه الدعاء بالشفاء العاجل للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونشر "عبدالله" صورة تجمع دلال عبد العزيز وزوجها سمير غانم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"هون علينا يارب، أحبابي أسألكم الدعاء بتمام الشفاء لهما ولكل مرضانا في مصر والعالم كله، قادر كريم يرفع عنا البلاء ويخلصنا من هذا الوباء، أمين".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما"