مايا دياب تهنئ ميريام فارس بعيد ميلادها والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب، المطربة ميريام فارس بعيد ميلادها، الذي وافق 3 مايو الجاري.

وكتبت مايا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"كل الأمنيات تتحقق بها العيد وها السنة تحمل الصحة لك ولعيلتك الحلوة ومن نجاح لنجاح، عقبال المية ميريام".

وعلقت ميريام فارس على تهنئة مايا :"ميرسي يا أحلى مايا".

يُذكر أن آخر أعمال مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

كما شاركت "مايا" في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت منذ عامين ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعمل بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، أوس أوس.