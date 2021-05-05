فن ومشاهير

رسالة غزل من زوج ريهام حجاج والأخيرة ترد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غازل رجل الأعمال محمد حلاوة زوجته الفنانة ريهام حجاج.

ونشر "حلاوة" صورة تجمعهما، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها :"حبي".

كما أعادت ريهام حجاج نشر الصورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت :"حبي الوحيد".

ومن جانب آخر؛ تخوض ريهام حجاج سباق دراما شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم: عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا