رسالة غزل من زوج ريهام حجاج والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غازل رجل الأعمال محمد حلاوة زوجته الفنانة ريهام حجاج.

ونشر "حلاوة" صورة تجمعهما، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها :"حبي".

كما أعادت ريهام حجاج نشر الصورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت :"حبي الوحيد".

ومن جانب آخر؛ تخوض ريهام حجاج سباق دراما شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم: عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.