إبنة بيل غيتس تتحدث عن طلاق والديها وهذا ما قاله خطيبها

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

جنيفر غيتس وصديقها المصرى نايل نصار

كتبت جنيفر غيتس، إبنة ​بيل غيتس ​ الكبرى، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على طلاق والديها، بعد زواج استمر 27 عاماً وأثمر ثلاثة أبناء، وقالت :"الكثيرون منكم سمعوا بنبأ انفصال والديّ .. لقد كانت فترة زمنية صعبة لعائلتنا بأكملها..



لن أعلق شخصيا على أي أمر يتعلق بالانفصال، لكن أرجو أن تعلم أن كلماتك اللطيفة ودعمك يعني العالم كله بالنسبة لي"، وكتب صديقها المصري الأصل، ​نايل نصار​ على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "نعم.. أشعر بأني أسعد رجل في العالم الآن.. جين أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير لا يمكنني الانتظار حتى نستمر معاً خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة.

وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي من دونك.. أحبك أكثر مما تتخيلين.. وأشكرك على جعلك أشعر كل يوم وكأنه حلم لي"، وسريعا ردت جينيفر: "نايل نصار، أنت نادر.. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والضحك والمحبة معا.. نعم مليون مرة" في إشارة لقبولها دعوته للخطوبة.