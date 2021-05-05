أكبر ماسة في العالم في بروش الملكة إليزابيت الثانية

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

الملكه اليزابيث الثانية

تملك الملكه اليزابيث الثانية مجموعة رائعة من قطع البروش الباهظة الثمن وبعض المجوهرات الخاصة التي ترتديها خلال إرتباطات مهمة بما فيها البروش "كولينان هارت" الذي يحتوي على أكبر ماسة في العالم.



وتعتبر بروشات الملكة اكثر من مجرد قطع مجوهرات جميلة فهي ترمز الى معاني عميقة وتكشف عن جوانب مهمة من حياتها بحسب "DAILY EXPRESS" البريطانية. ولفتت الصحيفة الى أن الملكة لا تمتلك مجموعة ضخمة من البروشات بل انها واحدة من اكثر الاختيارات اثارة للإعجاب في العالم ويزيد عددها على 100 بروش. وأشارت شارلوت وايت رئيسة قسم التصميم في مؤسسة

DIAMONDS 77 الى أن مجموعة بروشات الملكة هي مذهلة ومتنوعة وهي تشمل قطع قياسية عالمية تاريخية وعاطفية.