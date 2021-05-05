فن ومشاهير

بعد الإنتشار المخيف لكورونا في الهند.. كارينا كابور غاضبة!

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محمد الفلاح - الممثلة الهندية كارينا كابور

بعد إنتشار فيروس بسلسلة جديدة أكثر خطورة ببلادها وبشكل سريع، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: "لا أتخيل أنه لا يزال هناك أشخاص لا يفهمون مدى خطورة الوضع في بلادنا.. في المرة القادمة عندما تخرج أو تضع القناع تحت ذقنك، أو تنتهك القواعد، فكّر بأطبائنا والطاقم الطبي، هم منهكون عقلياً وجسدياً".

وناشدت كابور متابعيها بتلقي اللقاح المطلوب حرصاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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