شكرا لقرائتكم خبر عن عيضة المنهالي وأصيل هميم يشوّقان المتابعين لهذه المفاجأة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الفنان الإماراتي عيضة المنهالى والفنانة العراقية أصيل هميم

شوّق الفنان الإماراتي ​عيضة المنهالى​ والفنانة العراقية ​أصيل هميم​، المتابعين لمفاجأة قريباً، بعد أن جمعهما الغزل على حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، حين أرسل بداية عيضة تعليقاً مشيراً فيه الى صفحة أصيل كاتباً عبارة "لقياك"، لترد عليه أصيل بالعبارة نفسها.



وإكتفى عيضة وأصيل بهذه الكلمة من دون توضيح ما هو مخفي حول هذا الأمر، ما أثار فضول المتابعين حول العمل الذي سيجمعهما.

وكان عيضة طرح أغنية "أم الإمارات"، من كلمات الشاعر مبارك بالعود العامري، ألحان محمد الأحمد، إهداء الى الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات"، وبمناسبة صورة سموها يوم عيد الأم، وحملت القصيدة أبياتاً شعرية جميلة لها معانٍ كبيرة في محبة الشعب الإماراتي للشيخة.