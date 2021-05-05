تامر عاشور يكشف شخصيته الحقيقية ويفاجئ الجميع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حلّ الفنان تامر عاشور، ضيفاً على إيناس سلامة الشواف، عبر إحدى المحطات الإذاعية، حيث قال: “لا أضع خططاً طويلة لأن ظروف السوق تختلف، وكذلك طريقة العمل، لذلك أحب أن يكون هناك ترتيبات على مدى القريب، ولا أؤمن أن بداية الأشياء هي التي تستمر، فمن المؤكد أنها تختلف، وأؤمن دائماً بأن الانطباع الأول لا يدوم طويلاً”.

وأضاف: “الجمهور لديه انطباع أنني أحب الأغاني الحزينة وأقدّمها دوماً، ولكنني في الحقيقة غير ذلك، وأعترف بأنني لا أرغب في تغيير انطباع الجمهور عني، من حيث الموسيقى والأغاني التي سأقدّمها. أعترف بأنني شخص لا أحب الكآبة”.

وتابع: “الحب الأول وهم لأن لكل مرحلة تفاصيلها ولكل فترة ظروفها الخاصة، ولكن أول حاجة لها طعم مختلف، وهناك الكثير من البدايات المفرحة ويتم بذل مجهود فيها من أجل أن تستمر هذه البداية بنفس الحماسة، ووالدتي هي أول شخص أتواصل معه إذا حصل معي أمر مفرح”.

وأردف تامر عاشور: “أول لوكشين تصوير كان لأغنية “كلموها عني” وكان في قصر السكاكين في العباسية، وأول مشهد تصوير كان لأغنية “كلموها عني” في نفس المكان، وأول عمل استقبلني فيه الجمهور كبداية فنية كان مجموعة من الأغاني التي تم طرحها على الإنترنت”.

واختتم قائلاً: “أجد أن ألبوم “حد بيحب” هو البداية الحقيقية لي، لأن الأغاني السابقة لم تواكبها خطة تسويق جيدة”.