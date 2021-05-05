نور الزين يصوّر 3 كليبات دفعة واحدة.. والمخرجة رندلا قديح تكشف لـ”بتجرد” عن التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: انتهى النجم العراقي نور الزين من تصوير أغنيتين جديدتين باللهجة العراقية مع المخرج اللبنانية رندلا قديح في العاصمة اللبنانية بيروت.

في اتصال مع موقع “بتجرد” كشفت لنا المخرجة رندلا قديح أنه تم تصوير الكليبين في لبنان، والأغنية الأولى تحمل اسم “سحر”، أمّا الأغنية الثانية فهي بعنوان “واقع حالي”، والأغنيتين من ألحان نور الزين.

وأضافت رندلا قديح أن نور الزين سيعود في الأيام المقبلة إلى لبنان لتصوير أغنية ثالثة من ألحانه أيضًا وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، وتعمل حاليًا مع فريق عملها على معاينة الأمكان التي سيتم تصوير الأغنية فيها.

الجدير ذكره أن الفنان نور الزين يستمر بحصد نجاح أحدث أغنياته “غيبوبه” من ألحانه وكلمات رامي العبودي، إذ تخطت الأغنية حاجز 6 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وتصدّرت أغنية “غيبوبه” تصنيف “توب الأغاني” للأغنيات العربية والأجنبية الأكثر استماعًا عبر تطبيق “أنغامي” في العراق.