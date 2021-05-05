التشويق والإثارة عنوان “الهيبة جبل”.. والتصوير انطلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد أعلن المخرج السوري سامر البرقاوي انطلاق تصوير الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة” بطولة النجم السوري تيم حسن، وذلك من خلال صورة الكلاكيت من مكان التصوير، بدون أن يكشف عن أي معلومات أخرى.

وكان منتج العمل صادق الصبّاح قد أعلن في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” انطلاق التصوير، وكتب: “بعونه تعالى، انطلق اليوم تصوير مسلسل “الهيبة” بجزئه الخامس والأخير تحت عنوان “الهيبة جبل”. أرحّب بجميع أبطال العمل وبنجمنا العربي تيم حسن وأتمنى للجميع التوفيق بقيادة المخرج سامر البرقاوي”.

ومن المنتظر أن يشهد الجزء الجديد العديد من التغييرات من خلال انضمام الممثل السوري عبد المنعم عمايري ليكون الشخصية الندّ لتيم حسن، والفنانة اللبنانية إيميه صياح.

وأكدت مصادر مقرّّبة من العمل أن أحداثه ستحمل الكثير من التشويق والمواقف الصادمة للجمهور.