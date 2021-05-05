شكرا لقرائتكم بعد نقل والديها للعناية المركزة.. أول تعليق لدنيا سمير غانم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد نقل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، إلى العناية المركزة، خرجت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عن صمتها.

ونشرت دنيا عبر حسابها في "إنستغرام"، صيغة مطولة للدعاء بالشفاء لوالديها، وتم تداولها عبر عدة حسابات لنجوم الفن.

يذكر أن عدوى كورونا كانت اجتاحت منزل سمير غانم من كواليس تصوير مسلسل ابنته دنيا "عالم موازي".

وتأكدت منذ منتصف أبريل الفائت إصابة دنيا ووالدتها والمنتج والمخرج هشام جمال، إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير، وتم إيداعهم جميعاً الحجر الصحي المنزلي.

إلى ذلك، أوضحت وسائل إعلام مصرية أنه تم نقل سمير غانم إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر معاناته من كسل في وظائف الكلى، ويخضع حالياً للعلاج. وأكدت مصادر مقربة منه تحسن حالته الصحية.

كما تخضع دلال عبد العزيز لجلسات الأكسجين بأحد مستشفيات العزل، وتم نقلها للعناية المركزة.