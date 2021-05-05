شكرا لقرائتكم خبر عن هالة أنور مديرة مدرسة ضل راجل: شاركت العمالقة وغنيت مع عبدالوارث عسر وصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب لسنوات عادت الفنانة هالة أنور أحد أشهر وأجمل أطفال الفن فترة السبعينات والثمانينات للأضواء من جديد بمشاركتها فى مسلسل ضل راجل بطولة الفنان ياسر جلال فى دور مديرة المدرسة.

وهالة أنور وجه من أجمل الوجوه التى حفظها الجمهور، وخاصة جيل الثمانينات حيث شاركت عمالقة الفن فى مئات الأعمال التى وصل عددها إلى أكثر من 450 عمل فنى، وتوقع لها الجميع مستقبل فنى كبير بسبب تعدد مواهبها فى التمثيل والرقص والغناء، ومشاركتها عمالقة الفن الكبار، وتحمس كبار المخرجين والكتاب لها، وتصرت صورها أغلفة المجلات، وكان الكثيرون يخلطون بينها وبين الفنان ليلى علوى لشدة التشابه بينهما، واعتقد البعض أنهما شقيقتان أو تربطهما صلة قرابة، كما شاركت هالة أنور فى العديد من برامج الأطفال وأشهرها برنامج ميم سبعة الذى حقق نجاحاً كبيراً.

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع تحدثت الفنانة هالة أنور عن بداياتها ومشوارها الفنى الذى بدأته وعمرها لا يتجاوز عامين ونصف وسبب توقفها وعن عودتها من جديد من خلال مسلسل ضل راجل.

وقالت هالة أنور لليوم السابع:" بدأت مشوارى الفنى وعمرى عامين ونصف فقط عندما قدمت لى والدتى فى إحدى المسابقات التى أقامها التلفزيون لاختيار وجوه جديدة من الأطفال، وفوجئوا بقدرتى على التمثيل والغناء والرقص فى هذا السن الصغير، وشاركت فى العديد من برامج الأطفال ومنها عصافير الجنة وفتافيت السكر ، وبعدها شاركت فى هذا السن الصغير فى فيلم من أجل حفنة أولاد مع رشدى أباظة وسهير المرشدى" وتابعت :" منذ ذلك الحين بدأ المخرجون يلتفتون لموهبتى وشاركت فى مئت الأعمال مع عمالقة التمثيل والإخراج ".

وأكدت هالة أنور أنه لا يمكن أن يخطر ببالنا أى فنان من كبار النجوم إلا وشاركته عمل أو أكثر ومنهم يوسف وهبى ومحمود المليجى وشادية وعبدالوارث عسر وعماد حمدى وفريد شوقى ويحيى شاهين ونور الشريف وأحمد زكى ، وسناء جميل وعبدالمنعم مدبولى وعبدالمنعم إبراهيم وزهرة العلا ونادية لطفى ويحيى الفخرانى وصفاء أبو السعود ومحمود ياسين وغيرهم كثيرون، حيث شاركت فى أكثر من 450 عمل خلال فترة الطفولة والصبا وحتى سن 16 عاما، منها مسلسلات وأفلام ومسرحيات وكان منها مسلسلات أديب والأيام وأبواب المدينة وغيرها.

وأوضحت :" كنت أشارك فى أكثر من 5 أعمال فى وقت واحد وكان المخرجون ينسقون فيما بينهم حتى أشارك فى العديد من الأعمال وتعاونت مع كبار المخرجين ومنهم بركات ونيازى مصطفى وحسام الدين مصطفى ونور الدمرداش وصلاح أبو سيف وفخر الدين صلاح وأشرف فهمى"

وتابعت :" جمعتنى بكل هؤلاء النجوم مواقف كثيرة وكانوا يتعاملون معى كابنة ويحيطوننى بكل حب ورعاية، وشاركت فى العديد من المسرحيات وكنت أمثل وأغنى وأرقص وأقدم استعراضات، وقمت بدور الشيماء أخت الرسول على المسرح وعمرى لا يتجاوز 13 عاما، وكان سمير خفاجة نجم الانتاج يقولى لى إمضى العقد وحطى الرقم اللى يعجبك ، كما غنيت مع صباح وهدى سلطان فى عدد من برامج المنوعات ، حتى أننى جعلت الفنان الكبيرعبدالوارث عسر يغنى معى فى إحدى السهرات التلفزيونية"

وتشير هالة أنور إلى أنها لا تتذكر كل الأعمال التى شاركت فيها من كثرتها ، كما تتذكر العديد من المواقف التى جمعتها بعمالقة الفن ، قائلة :" لا أنسى أول مقابلة مع الفنانة الكبيرة شادية التى نظرت لها من بعيد ولم أستطع أن أتحرك من شدة الإعجاب بها فوجدتها تأتى ناحيتى وتحتضننى كأنها أم وتحدثت معى بكل حب، كما رشحتنى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للمشاركة فى فيلم أفواه وأرانب ولكنى كنت وقتها مسافرة للمشاركة فى مسلسل"

وتابعت :" قابلت الفنان الكبير يوسف وهبى وشاركته بعض الأعمال وكان يتمتع بهيبة كبيرة وشاركت وحش الشاشة فريد شوقى العديد من الأعمال وكان يجمعنا أنا وابنتيه رانيا وعبير ويلعب معنا وكان فى منتهى الرقة والحنان وكذلك الفنان الكبير رشدى أباظة الذى شاركته فيلم وأتذكر كيف كان يفتح ذراعيه بمجرد أن يرانى ليحتضننى وعاملنى كابنته حتى أننى كنت أقول له بابا فى الكواليس وهو ما ساعد على نجاحى فى الدور حيث كان يقوم بدور والدى

وأضافت هالة أنور :" جمعنى بالفنان الكبير محمود المليجى أكثر من عمل وكان إنسان رقيق وخجول جدا، ولا أنسى نصائحه وإرشاداته لى أثناء التمثيل حيث جعلنى أتخلص من مشكلة هز رأسى أثناء التمثيل وقال لى الفنان لابد أن تظهر تعبيرات وإحساس المشهد على عينيه ووجهه دون أن يهز جسده ورأسه"

وأشارت طفلة الثمانينات إلى أن كبار النقاد والكتاب كتبوا عن موهبتها ومنهم الكاتب الكبير عبدالفتاح البارودى ومحمد بديع سربية ونبيل عصممت وتصدرت صورها أغلفة المجلات، ورغم ذلك توقفت عن التمثيل فى سن 16 عاما، بعد مشاركتها فى مسلسل أبواب المدينة بعد خطوبتها قائلة :" حسيت إنى عملت كل حاجة فى التمثيل والفن وكنت عاوزة أحس انى بقيت كبيرة وأجرب شعور الخطوبة والارتباط ، فقررت أبتعد وحاول الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة إعادتى من خلال مسلسل" وأدرك شهريار الصباح" ، كتبه لى ، ولكنى صممت على موقفى.

تزوجت هالة أنور وأنجبت 3 بناء والتحقت بكلية دار العلوم وغابت عن الفن حتى عادت فى التسعينات من خلال مسرحية جنون البشر ، كما شاركت فى 5 مسلسلات ثم ابتعدت مرة خرى لتعود من جديد وتشارك فى الموسم الدرامى الرمضانى بمسلسل ضل راجل بعد أن عرض عليها ياسر جلال المشاركة فيه، قائلة :"الفضل يعود للفنان ياسر جلال الذى أعرفه منذ الطفولة حيث كنت أتعاون مع والده المخرج الكبير جلال توفيق وكنت أراه هو وشقيقه رامز مع والدهما ، كما جمعنى به عمل سابق عندما عدت للفن فترة التسعينات".

وقالت هالة أنور:" كان التصوير بدأ فى مسلسل ضل راجل وفوجئت بياسر جلال يتصل بى ويعرض على المشاركة فى المسلسل قائلاً عاوز الناس تعرف إنك رجعتى للفن وموهبتك زادت ولم تقل" ، مؤكدة أنها تشارك فى مسرحسة ومسلسل أخر سيعرض بعد رمضان، وأنها تشعر بحنين كبير للتمثيل ولم تشعر بأى رهبة بعد عودتها وكأنها لم تغب كل هذه السنوات.





