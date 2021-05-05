سمير ودلال ونادية وعماد محرم.. 5 نجوم على فراش المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

من الإصابة بفيروس كورونا إلى أمراض القلب، تنوعت أسباب احتجاز 5 من نجوم الفن بالمستشفيات، وفي مقدمتهم الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

وفي التقرير التالي نرصد تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن بالمستشفيات.

الفنان سمير غانم

بدأت حالته في التحسن، إذ يخضع للعلاج في الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، بسبب معاناته من كسل في وظائف الكلى.

وشهدت الأيام الماضية جدل حول إصابته بفيروس كورونا، إلا أن مصادر مقربة منه، نفت صحة ذلك.

الفنانة دلال عبدالعزيز

كانت قد أصيبت بفيروس كورونا، خلال مشاركتها في تصوير أحد المسلسلات، وبعد خضوعها للعزل المنزلي، عانت من ضيق في التنفس، ونقلت إلى الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات العزل.

وبدأت حالة الفنانة دلال عبدالعزيز في الإستقرار، بعد خضوعها لجلسات الأكسجين لتنظيم التنفس، إلى جانب بروتوكول العلاج.

وفاء مكي

وأثارت الفنانة وفاء مكي القلق حول حالتها الصحية، بعد أن ناشدت وزارة الصحة التدخل لنقلها إلى المستشفى، وقالت،:" إلحقوني أنا باموت، مش قادرة اخد نفسي، ومحتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى"

وتابعت: "منذ 10 أيام بدأ أشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهتفت الطبيب وشرحت له ما أشعر به وأرسل لي البروتوكول الخاص بالعلاج، وبالرغم من مواظبتي على العلاج إلا أن الأعراض أصبحت أسوأ حتى أني لا أستطيع التنفس".

ومن جهته كشف الفنان منير مكرم"عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية" في تصريح لموقع"الخليج 365"، عن حالة وفاء، وقال :"بدأت في التحسن، بعد نقلها إلى مستشفى العزل بالهرم، وخضوعها للعلاج".

نادية العراقية

بعد إعلانها الأيام الماضية عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا، كشفت ابنتها مي عن تدهور حالة والدتها.

وكتبت،:"أنا مي ..ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جداً من يومين، ارجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة، دي".

وأضافت،:" أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".

عماد محرم

نُقل منذ 6 أيام إلى إحدى المستشفيات، بعد معاناته من ضيق التنفس، و اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

وفي تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، تحدثت صوفي فؤاد "ابنة شقيقة المنتج والفنان عماد محرم"، وقالت،:" خالي المنتج والفنان عماد محرم، غير مصاب بفيروس كورونا، وتم نقله منذ 6 أيام إلى المستشفى، بسبب معاناته من قصور في عضلة القلب، وأدى إلى انخفاض نسبة الأوكسجين".