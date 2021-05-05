حورية فرغلي :"عملت 11 عملية ومكنوش لاقيين عروق في جسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل إجرائها عمليات التجميل في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

وقالت حورية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تحت الشمس"، بعد عودتها إلى مصر :" الإصابة ابتدت منذ 9 سنوات، كنت في منتخب مصر للفروسية، والحصان وقع وكسرلي مناخيري تماما".

وأضافت :"رحلة علاجي مرت على بلاد كتيرة أوي، زي فرنسا والنمسا ولندن وبريطانيا والسويد والدنمارك وغيرها، لحد ما وصلت أمريكا".

وتابعت :" في أمريكا اتقالي إن عمليتي صعبة جدا من كتر العمليات اللي عملتها، عملت 11 عملية قبل ما أروح أمريكا، وكتر العمليات طبعا بوظت الدنيا أكتر، الدكتور قال لازم تقعد معايا هنا 4 شهور لأني عملت العملية على 4 مرات".

وأكملت :" خلال الـ4 شهور دول كنت باخد جلسات أكسجين كل يوم، لأن الدم مكنش واصل للمناخير، أول عملية أخدت 11 ساعة تقريبا، وكانت مؤلمة جدا، والاتنين اللي بعدها كانوا عاديين، والرابعة ودوني المستشفى كذا مرة ورجعت عشان مكنوش لاقيين العروق في جسمي خالص".

واستطردت :"الحمد لله شكلي أحسن من الأول بكتير، الحمد لله أنا دلوقتي شكلي أحسن بكتير طبعا، اللهم لك ألف حمد وشكر وده بفضل دعاء الناس ليّا، وبقيت أشم دلوقتي أكل وبقيت أجوع والحمد لله، أنا لسه وارمة شوية، بس أنا حابة أطمن الناس إني بقيت كويسة، شكرا لكل اللي دعموني".