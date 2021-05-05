صورة- عمرو محمود ياسين يتذكر والده الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فوة:

تذكر المؤلف عمرو محمود ياسين والده الفنان الراحل محمود ياسين بعدة أدعية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

ونشر عمرو صورة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها :" اللهم اغفر له وأرحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، اللهم اجعل عن يمينه نورًا، وعن شماله نورًا، ومن أمامه نورًا، ومن فوقه نورًا، حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا في نور من نورك".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.