فن ومشاهير

ليلى علوي: أول مشهد لي كان أمام محمود مرسي وهذا ما فعلته كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة على إيناس سلامة الشواف، في برنامجها "لأول مرة"، على راديو إينرجي 92.1.
وقالت علوي خلال اللقاء إنها من الشخصيات التي لا تضع خطط طويلة المدى لحياتها أو أعمالها، قائلة: "أضع خطط للعيش في حالة سلام، فترة تعلمت الكثير من الأمور".

وكشفت عن شعورها في أول كل أمر يمر بها، قائلة: "أول يوم تصوير بكون في حالة قلق، أول يوم في السنة بدعي كتير، أول يوم في أي حاجة بعيشها بحبها ".

وأكدت علوي أن الانطباعات الأولى لا تدوم كثيراً ولكنها تتغير بالخبرة والتعامل الطويل، وتابعت: "أنا شخصية أضع حسن النية دائماً للآخرين وامتلك قدرة على التسامح مع الآخرين".

وقالت علوي: "لا أحد ينتظر النهاية في الحياة، لا يمكن أن نبدأ اي علاقة وننتظر النهاية فيها، الوقت هو الذي يكشف كافة الأمور، أنا شخص أجد أن الحب الأخير هو الحب الأول"
وعن ماحدث لها خلال فترة كورونا، قالت: "كورونا جعلت الجميع يشكر ربنا على النعم التي كنا نعقتد أن نعم طبيعية، أبرزها الصحة".

وعن أعمالها الفنية، قالت: "حين أذهب لأي تصوير في برنامج أشعر إنها أول مرة أقوم بالتصوير، أتذكر أول مشهد ليا كان مع القدير محمود مرسي".
وتابعت: "أول ثلاث أعمال متتالية قدمتها في بداية مشواري هي من قدمتني للجمهور وكانت فرص مهمة وكانوا بشارة الخير في حياتي".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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