بعد نقل سمير غانم ودلال عبد العزيز إلى العناية المركزة.. أول تعليق من ابنتهما دنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على الدعاء بالشفاء لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، في أول تعليق لها بعد دخولهما المستشفى الأسبوع الماضي.

دنيا عبر صفحتها في موقع"إنستجرام"، وضعت اسمي والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، ونشرت هذا الدعاء:

"اللهم يا واسع العطاء، ويا مُنزل الشفاء، ويا رَافع البلاء، ويا مجيب الدعاء، اشفِ دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك".

وتابعت: "اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما أبدا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأضافت: "اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، فلا شافي إلا سواك، ربي أفرحنا بعافيتهم عاجلا غير آجل، اللهم كما شفيت أيوب بعد الابتلاء اشفِ دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، وكل من طال مرضه برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بشفائك، وداوِ دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بدوائك، وعافِ دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بعافيتك".

الفنان الكبير سمير غانم كان قد تم نقله إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات؛ إثر معاناته من كسل في وظائف الكلى، ويخضع حاليا للعلاج، وأكدت مصادر مقربة منه تحسن حالته الصحية.

وتخضع الفنانة دلال عبد العزيز لجلسات الأكسجين بأحد مستشفيات العزل؛ إذ تم نقلها للرعاية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا.