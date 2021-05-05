ياسر جلال يكشف سبب عدم ظهوره في برامج شقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان المصري ياسر جلال عن رأيه في برامج المقالب التي تُعرض على شاشات التلفزيون، ويقدم أحدها شقيقه، تحت اسم “رامز عقله طار” هذا الموسم.

وتحدّث عن سبب عدم ظهوره في برامجه، وذلك خلال مقابلة له على راديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى قائلًا: “رامز نجم عالمي وشهرته وصلت خارج مصر والعالم العربي.. هو نجم كبير وأنا فخور إنه أخويا”.

وتابع: “بدعي إن ربنا يسلمها عليه ويحفظه، لأنه بيعمل برنامج الكاميرا الخفية، ودي موجودة في أي بلد في العالم وربنا يوفقه ويحميه”.

وعن سبب عدم مشاركته في برامجه، قال: “أنا مش بتاع برامج، ومبحبش البرامج اللي بفلوس، وبحب لما أطلع في برنامج أكون بتكلم معاه من قلبي وده عندي بالدنيا”.

ويحقّق جلال نجاحاً كبيراً في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “ضل راجل”، بطولة نرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.