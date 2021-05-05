ابنة الفنانة نادية العراقية تعلن دخول والدتها العناية المركزة

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

أعلنت ابنة الفنانة نادية العراقية دخول والدتها العناية المركزة، وتدهور حالتها الصحية، وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.



وكتبت ابنة الفنانة نادية العراقية عبر حساب والدتها على "فيس بوك": "أنا مي.. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعوا لها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي".

وأضافت: "كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".

وأصيبت الفنانة نادية العراقية فى شهر أبريل/نيسان الماضى بفيروس كورونا، وكتبت وقتها: "هجمت كورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد مش عارفة ليلي من نهاري.. بخطرف ومتكسرة زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت".

وشاركت الفنانة نادية العراقية في الماراثون الدرامي لشهر رمضان من خلال مسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع وتدور أحداثه في إطار كوميدي خلال 15 حلقة، وعرض في النصف الأول من شهر رمضان.

ولدت نادية العراقية في بابل ودخلت التمثيل آواخر الثمانينيات، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة.

انتقلت عام 1997 إلى مصر واستقرت هناك بعد زواجها من رجل مصري من محافظة الإسكندرية، ورزقت بـ3 أبناء، أدهم، مي ونيللي.

اختارت لنفسها اسما فنيا (نادية العراقية) بدلا من فاتن فتحي، الاسم الذي عرفت فيه بالعراق.