شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام ظهر فيها المخرج حسام الدين مصطفى كممثل .. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الراحل المخرج الكبير حسام الدين مصطفى الذى قدم العديد من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية والدراما أيضا، والتي تخطت الـ105 فيلما ومسلسلا أبرزها مسلسل ابن حزم وعصر الأئمة وصقر قريش وأفلام مثل المشاغبات والكابتن وغرام الأفاعي وشنبو في المصيدة والحرافيش، كما أن موهبته لم تتوقف عند حد الإخراج بل تعدتها إلى الكتابة في السيناريو والحوار وهو ما ظهر جليا في أفلام الإخوة الأعداء عام 1974 ونساء ضائعات عام 1975 واللعبة القذرة عام 1992.



حسام الدين مصطفى

كما ظهر حسام الدين مصطفى في 5 أفلام ليس مخرجها أو مؤلفها بل ممثلا فيها إما بشخصيته الحقيقية أو أحد الأدوار المكتوبة ففي فيلم اسكندرية كمان وكمان للمخرج الراحل يوسف شاهين ظهر بشخصيته الحقيقية كما ظهر بشخصيته أيضا في فيلم "شقاوة رجالة" عام 1966 كما ظهر في السهرة التليفزيونية "رسالة إلى أبي" 1986 وظهر في شخصية "مدير التحرير" في فيلم "شنبو في المصيدة"، وظهر أيضا في فيلم سر الهاربة عام 1963 في دور أحد ركاب القطار.



حسام الدين مصطفى ورشدى اباظة

حسام الدين مصطفى، رحل عن عالمنا فى 22 فبراير عام 2000، قدم خلال مسيرته أكثر من 8 أعمال درامية تاريخية ودينية منها "الفرسان" و"الابطال" و"صقر قريش" و"أبو حنيفة النعمان" وغيرها .