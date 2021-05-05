شكرا لقرائتكم خبر عن ‎هاني سلامة عن إعادة تقديم قصة "بين السما والأرض":التصور والزمن مختلف..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم هاني سلامة علي سبب إعادة تقديم قصة مسلسل "بين السما والأرض" بعد أكثر من 60 عاما من نجاح الفيلم عن نفس القصة للأديب نجيب محفوظ، مؤكدا أن التصور في المسلسل مختلف وتم إضافة شخصيات جديدة لم تكن متواجدة في الفيلم.

ونشر هاني سلامة فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، يعلق على سبب الاستعانة بقصة للأديب نجيب محفوظ سبق وتم تقديمها في فيلم شهير وناجح منذ 60 سنة، وقال به :"عاملين في المسلسل تصور شوية مختلف وفي شخصيات مكانتش موجودة في القصة الأصلية.. و الموضوع متقدم في زمن وتطور مختلف".

وتابع :"طبعا ده كان تحدي كبير وأول ما عرفنا إننا هنقدم القصة دي كل أعضاء العمل كانوا متشوقين لتقيدم حاجة مختلفة ..والحمد لله قدرنا نوصل للناس وللأجيال الجديدة اللي ممكن متكنش شافت العمل الأصلي لنحاكي التطور الزمني والمواضيع اللي عايشين فيها".

وأضاف :"قبلنا التحدي والحمد لله كانت ردود الافعال أكتر مما نتوقع وعظيمة.. وكنا قلقاين طبعا من المقارنة إنما دي حلاوة الشغلانة إنك تعمل حاجة متبقاش سهلة وبسيطة ويبقي فيها تحدي وإنك تقدم حاجة ناجحة ومرسخة بعد العمر ده كله مع الناس".

وشكل مسلسل "بين السما والأرض" عودة قوية للنجم هاني سلامة لجمهوره بعد غياب وهو المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائى تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

وحقق العمل نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من الشهر الكريم، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.