شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم انك عفو تحب العفو .. حلا شيحة تشارك جمهورها دعاء ليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة حلا شيحة جمهورها بدعاء ليلة القدر والعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت دعاء " اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنى"، وهو جزء من حديث منسوب إلى سيدنا النبى محمد عليه الصلاة والسلام.



حلا شيحة

اللهم انك عفو تحب العفو حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه، قال الترمذى فى "سننه": عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة، قالت، قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال "قولى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى".

من ناحية أخرى كانت حلا شيحة ردت على تعليقات متابعيها بحسابها بموقع "إنستجرام"، عقب نشرها صورة تتغزل بها بزوجها الداعية معز مسعود، حيث قالت: "ما شاء الله في ناس بترد بثقة عارفة كل حاجة عن معز وعني كانهم وسطنا كل ثانية.. بجد مش مصدقة لا وكلام إيه جامد جامد جامد بصراحة".

وتابعت: "في ناس نفسياتها تعبانة فعلاً يا حرام.. مابيصدقوا يلاقوا أي حاجة يتكلموا فيها وخلاص وأهم حاجة لفتت نظري الثقة في الكلام والهمة في الرد ما شاء الله ولا وفن في الرد والتعليق.. وأهم حاجة بقي عارفين الماضي وعايشين مع الحاضر ومتنبئين بالمستقبل".

وأضافت "عمومًا إن شاء الله وفى شهر رمضان ربنا يغفر لنا وإياكم، وافتكروا إذا جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا .. مش كل حاجة نسمعها عن فلان وفلانة لازم بالضرورة نصدقها وفي كلام جرايد كتير وأخبار ملفقة والحقيقة لا يعلمها إلا الله".