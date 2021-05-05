شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي تتصدر التريند بعد مشهد وفاتها فى " ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت الأحداث فى حلقة أمس من مسلسل " ضل راجل"، وذلك بعدما انتهت الحلقة بانهيار زوجته " هدي" نرمين الفقي، ليجدها جلال في الغرفة فاقدة الوعي ودون أي نبض ليكتشف وفاتها، بعدما تعرضت للانهيار قلقلا علي ابنتها فجلست تقرأ لها القرآن ثم فارقت الحياة .



نرمين الفقي تتصدر التريند

وبعد مشهد النهاية في الحلقة تصدرت الفنانة نرمين الفقي قوائم البحث حيث نشرت نرمين صورة تصدرها التريند وعلقت عليها بـ " الف حمد الف شكر ليك يارب تريند بعد عرض حلقة اليوم".

شهدت حلقة أمس من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال صراخ شهد "رنا رئيس" ويبدو أنه آن وقت ولادتها، يحملها أبوها جلال ويذهب بها للمستشفى، في الوقت الذى تتصل فيه أمها هدى "نرمين الفقى" بالدكتورة ملك "نور اللبنانية".

وبمشاهد متداخلة، صوّر المخرج مشاهد ولادة شهد بالتزامن مع حفل زواج سليم "محمد يسرى" من غادة، بعد تخليه عن مسئوليته وتبرّؤه من الاعتداء عليها جنسيًا.

ترفض أميرة العايدى ذهاب ابنتها "نادين" إلى فرح سليم، وتوبخها على عدم إحساسها بمأساة صديقتها شهد وتمسكها بشلة "سليم" خاصة حازم الذى تربطه بها علاقة حب.

وتكتشف الطبيبة داخل غرفة العمليات إصابة شهد "رنا رئيس" بتشنجات فى الرحم بسبب ما مرت به خلال الفترة الماضية من مواقف صعبة أثرت على حملها. تنهار هدى "نرمين الفقى" قلقًا على ابنتها وتقول إنها تشعر إن ابنتها "مش هتقوم منها"، وفى حوار بينها وبين ياسر جلال تسأله: "احنا إزاى هندخل بالولد الحارة؟ وهنسميه إيه؟ وإزاى شهد هتبقى أم في سن صغيرة؟".

تنتهى ولادة شهد "رنا رئيس" وتحضر إحدى الممرضات المولودة لياسر جلال والذى يبكى فرحًا بها ويكبر في أذنها، ويسرع إلى هدى "نرمين الفقى" ليزف لها الخبر لكنه يجدها فاقدة الوعى على كرسيها المتحرك وفى يدها القرآن الكريم.

ويقتحم ياسر جلال قضية "جرائم الشرف" بقصة فتاة من أسرة بسيطة، عانى أبواها فى تربيتها ليفتخرا بها أمام الناس يومًا ما، لم يقصر ذلك الأب أو يدخر جهدًا لتنشئة أولاده على قيم وأصول الأسرة المصرية، لتستيقظ تلك الأسرة على خبر صادم بمحاولة الاعتداء على ابنتهم وإجهاضها عنوةً دون معرفة الجانى، ليجد الأب نفسه فى حيرة؛ هل يلجأ إلى القانون من أجل حفظ حقوق ابنته ومعاقبة المجرم الذى استغل براءة ابنته؛ ويواجه ذلك المجتمع الذى يصم ابنته بالعار؟ أم يدفن رأسه فى الرمال خشية الفضيحة وينتقم من ابنته؟

ويقدم ياسر جلال شخصية جلال مدرس التربية الرياضية صباحا وسائق التاكسى ليلا، حتى يوفر لأسرته حياة كريمة، ذلك الرجل المخلص الذى يعيش مع بنتيه وزوجته القعيدة – نرمين الفقى – ويحاول جاهدًا ألا يشعرها أنها تفتقد شيئًا تمتلكه هؤلاء النسوة فى البيوت الأخرى. الخلاصة أنه رجل تحلم به أى امرأة على وجه ويتمناه أى ابن أبًا له، لكن الحياة لم تتركه فى حاله وحرمته من الوداعة التى يطمحها فى حياته .

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.