شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تطالب بالدعاء لوالدها ووالدتها .. ومساندة كبيرة من نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النجمة دنيا سمير غانم بالدعاء لوالدها النجم سمير غانم ووالدتها النجمة دلال عبد العزيز، بعد الوعكة الصحية التي يمران بها، ودخلا علي أثرها للمستشفي، ونشرت دعاء تتمنى فيه من الله شفاءهما، داعية متابعيها، عبر حسابها بموقع "انستجرام" إلى الإكثار من الدعاء لهما، وبالمثل نشر زوجها الإعلامي رامي رضوان نفس الدعاء، وكذلك النجم حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم.



دنيا سمير غانم



حسن الرداد



رامي رضوان

وقام عدد كبير من نجوم الفن بإعادة نشر الدعاء علي حساباتهم الشخصية بموقع "انستجرام"، مطالبين متابعيهم بالدعاء لهما في هذا الوقت، ومنهم شيكو وهشام ماجد وحمدي الميرغني ونجلاء بدر وصلاح عبد الله الذي كتب عبر حسابه قائلا :" ‏هوِّن علينا يارب أحبابي أسألكم الدعاء بتمام الشفاء لهما ولكل مرضانا في مصر والعالم كله..قادر كريم يرفع عنا البلاء ويخلصنا من هذا الوباء".



صلاح عبد الله



شيكو



نجلاء بدر

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم تشهد تحسنا، وما زال متواجدا بغرفة العناية المركزة، ولكن من المتوقع أن ينزل غرفة بعد تماثله للشفاء.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها مستقرة كما هي ولم تتدهور كما يشاع، وما زالت تتلقى العلاج اللازم وبروتوكول العلاج، كما يتم عمل جلسات أكسجين لها لتنظيم التنفس، حيث تعانى من ضيق تنفس.

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير، عن إصابته بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد 19 غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا وموجودة داخل مستشفى عزل.

وقال المصدر، إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن .