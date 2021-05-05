شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: بينى وبين أحمد عز كيميا فنية مشتركة ونجحنا سويا من 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هند صبرى لـ ”الخليج 365”، أنها تشجعت على المشاركة في مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يعرض في شهر رمضان الجارى على قناة dmc، بسبب اجتماعها بالنجم أحمد عز من جديد مشيرة إلى أنه نجم كبير وموهوب وممثل يطوّر نفسه وتحترم ما يقدمه، وبينهما كيميا مشتركة منذ مشاركتهما في فيلم "مذكرات مراهقة" قبل 20 عاماً.

وأوضحت هند صبرى أن شركة الإنتاج "سينرجى" كانت سبب جذب لها وكذلك من أهم عوامل نجاح "هجمة مرتدة" خاصة وأنها لم تبخل بأى شيء طوال فترة التحضير والتصوير، لاسيما وأن هذا النوع من الأعمال يتطلب السفرلأكثر من بلد، مع وجود عدد كبير من مشاهد الأكشن والحركة والتي تحتاج انتاج كبير، واهتمت الشركة بكل هذه التفاصيل

مسلسل "هجمة مرتدة" يعرض على قناة dmc، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

مسلسل "هجمة مرتدة" دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، ويسلط الضوء على عوالم خفية ويكشف المستور فى فترة مهمة مرت على مصر والمنطقة العربية، حيث تنطلق أحداث المسلسل بداية من العام 2007 .