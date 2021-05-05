أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد نقل سمير غانم ودلال عبد العزيز العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على الدعاء بالشفاء لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، في أول تعليق لها بعد دخولهما المستشفى الأسبوع الماضي.

دنيا عبر صفحتها في موقع"إنستجرام"، وضعت أسماء والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، ونشرت هذا الدعاء،:" اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك".

وتابعت،:" اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعود كما كانو، يارب إنهم يرجو شفائك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما أبدا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأضافت،:" اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، فلا شافي إلا سواك، ربي افرحنا بعافيتهم عاجلا غير أجل، اللهم كما شفيت ايوب بعد الابتلاء اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، وكل من طال مرضه برحمتك وقدرتك يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بشفائك، وداوي دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بدوائك، وعافي دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بعافيتك".

الفنان الكبير سمير غانم كان قد تم نقله إلى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، إثر معاناته من كسل في وظائف الكلى، ويخضع حاليا للعلاج، وأكدت مصادر مقربة منه تحسن حالته الصحية.

وتخضع الفنانة دلال عبد العزيز، لجلسات الأكسجين في إحدى مستشفيات العزل، إذ تم نقلها للرعاية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا.